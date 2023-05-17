تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأحنبية، مقابل الحنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بداية اليوم حوالي 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.55 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.46 للشراء و32.73 للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 32.46 للشراء و32.73 للبيع، وسجل اليورو مقابل الحنيه المصري في بنك الإسكندرية حوالي 32.56 للشراء 32.84 للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى مقابل نظيره المصري في البنك المركزي ، حوالي 36.71 جنيه للشراء، 36.84 جنيه للبيع،

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 36.55 للشراء، 36.91 للبيع،

فيما سجلت سعر العملة البريطانية ببنك مصر 36.55 للشراء، 36.91 للبيع،

وسجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري 36.67 للشراء، 37.03 للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية وأكثرها انتشارا في مصر (الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي).

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 8.16 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع،

وسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع،

وجاء سعر الريال السعودي فى بنك مصر اليوم 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع،

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بحوالى 8.14 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع

ووصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري إلى 8.34 جنيه للشراء و8.37 جنيه للبيع، .

وسجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي 8.34 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع،

وبلغ سعر الدرهم فى بنكي الأهلي المصري ومصر 8.33 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء ، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل سعر الدينار الكويتي 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.