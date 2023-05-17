مسؤول سعودي: نتطلع لتحقيق أهداف قمة جدة ودعم مسيرة العمل العربي

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة في السعودية الدكتور عبدالرحمن الرسي، تطلع المملكة إلى تتضافر جهود الدول بلا استثناء لتحقيق أهداف القمة العربية في جدة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك والنهوض بالتنمية في الدول العربية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثون، حيث تسلم في بداية الاجتماع رئاسة الاجتماع من ممثل دولة رئاسة القمة السابقة الـ 31 مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية السفير عبد الحميد شبيرة، معربًا عن تقديره لجهود الجزائر خلال عام الرئاسة السابق، مرحبًا بمشاركة الوفد السوري في أعمال الاجتماع، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الرسي - في كلمته - إلى أن المملكة تواصل اليوم جهودها الملموسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم.