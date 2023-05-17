انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخلفات داخل مدرسة بالعمرانية

كلفت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بمنطقة العمرانية ، لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن الحريق نشب بالقرب من فناء المدرسة في بعض المخلفات، وتمت السيطرة عليه فور اندلاعه، وأنه لا يرجح أن تكون وراءه شبهة جنائية.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.