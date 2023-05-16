يحيى قلاش: الرئيس مبارك غضب من قوة جلال عيسى في رفضه قانون ٩٣

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن الكاتب الصحفي الراحل جلال عيسى كان أحد رموز إسقاط قانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥، وأدّى دوره بكبرياء وقوة.

وأضاف "قلاش" خلال تنظيم النقابة حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، اليوم، أن الكاتب الصحفي الراحل جلال عيسى، تصدّى للقانون في بداية المعركة، عندما كان وكيلًا للنقابة، وكان يحضر الاجتماعات للتفاوض حول القانون، بالإنابة عن النقيب إبراهيم نافع في غيابه.

وتابع: "جلال عيسى جاء في عيد الإعلاميين وأخذ كلمة مكتوبة من النقابة، ووضعها في جيبه، وعندما ذهب للقاء المسؤولين، أخرج الكلمة التي كانت تُمثّل النقابة، وقالها في وجه الرئيس مبارك الذي غضب من قوة جلال عيسى والنقابة وقتها".

وأكد "قلاش" أن موقع الكاتب الصحفي جلال عيسى الحزبي لم يمنعه من فهم دوره النقابي، ودائمًا كانت النقابة لها الأولوية.

وكرّمت النقابة، اليوم، الكاتب الصحفي جلال عيسى، في حفل مسابقة جوائز الصحافة المصرية.

ونظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢.

تضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.