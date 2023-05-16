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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سياسي بريطاني: خروجنا من الاتحاد الأوروبي فشل فشلًا ذريعًا

السياسي البريطاني
السياسي البريطاني نايجل فاراج
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قال السياسي البريطاني نايجل فاراج، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد فشل فشلًا ذريعًا، فيما يعد اعترافًا من الرئيس السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسيين لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بالضرر الاقتصادي الذي لحق ببريطانيا نتيجة انسحابها من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ويشير رجال الاقتصاد البريطاني إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد ترك ملايين العمال في المملكة المتحدة نحو 1300 جنيه استرليني أفقر مما لو بقيت المملكة المتحدة في الكتلة التجارية الأوروبية.

وقال فاراج لقناة (بي بي سي) ونقلته الصحيفة: "لم نحقق المزيد في الواقع منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أخشى أن ما أثبته خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أنه سياسيا عديم الجدوى".

وأضاف: "لقد أسأنا إدارة هذا الأمر تمامًا"، معربًا عن اعتقاده أن المملكة المتحدة ليست تمامًا في وضع أفضل اقتصاديًا عما كان الحال عليه حين كانت في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فاراج، كان أحد أهم الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال ترأسه لحزب استقلال المملكة المتحدة والذي كان هو من أبرز مؤسسيه.

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