تعرف علي تشكيل فاركو لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي فاركو، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا.

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد صغيري.

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 24 نقطة.