السبت.. حفل غنائى لـ"أنغام" فى الإمارات



وافقت المطربة انغام على احياء حفل غنائى كبير فى الإمارات يوم السبت المقبل .

روجت أنغام للحفل عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى و الصور الشهير "إنستجرام"، و قامت بنشر فيديو ترويجي للحفل، وعلقت عليه قائلة : "أهل الإمارات الحبيبة وحشتوني، في انتظار لقائكم بكل الحب والشوق في دبي دار الحي، نلتقي يوم 20 مايو في ارينا – دبي".

يذكر أن أنغام أحيت الخميس الماضي حفلا غنائيا يحمل شعار كامل العدد في الكويت، حيث افتتحت أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت"، برفقة الفنان تامر عاشور الذي قدم الفقرة الأولى من الحفل، قبل أن تصعد أنغام لتقدم الفقرة التالية، وقاما خلال الحفل بتقديم ديو لأغنيتها الشهيرة "لوحة باهتة" وسط تفاعل وترديد الجمهور.

وطرحت انغام أحدث أغنياتها "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، و تحت قيادة المخرج عادل جمال