أحد المواطنين في جلسات الحوار الوطني: الأسعار بتزيد .. أين الرقابة؟

طالب المواطن أحمد أحمد السيد، والبالغ من العمر ٧٣ عاما، وهو أحد المواطنين المشاركين بالحلقة النقاشية بجلسات الحوار الوطني، الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تخصيص يوم من وقتها كل شهر للقاء الجمهور لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها، وتابع: "ونحن في الجمهورية الجديدة يجب أن تكون أبواب المسئولين مفتوحة وليست مغلقة .. وهذه رسالتي للرئيس" .

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش " برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وأضاف: "بنشترى المواد الغذائية من البقالة وأروح بيها البيت ولما مراتى تقولى ارجع اشترى حاجه تانى أروح ألاقي سعرها اتغير وارتفعت قيمتها" متسائلا: أين دور الرقابة على الأسواق.