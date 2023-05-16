تجديد الاعتماد لـ13 معملًا من القياسات والمعايرات الصناعية بهيئة المواصفات والجودة

صرح الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بأن الاعتماد أصبح ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات مؤكداً على أهمية تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد كخيار استراتيجي لمواكبة التطورات العالمية، كما أن الاعتماد سيكون له دوراً كبيراً فى تحقيق أعلى مستويات التميز فى الخدمات المقدمة خاصة للمجتمع الصناعى.

وفي إطار خطة التطوير والدعم الفنى المستمر للوصول لأعلى وأرقى المستويات الفنية فى مجال معايرة أجهزة القياس المختلفة، وللتأكيد على جودة النظام واستمراريته ومدى مطابقته للمواصفات العالمية “الأيزو” تم الحصول على تجديد واستمرار الاعتماد لمعامل الإدارة العامة للقياسات والمعايرات الصناعية، بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من المجلس الوطنى للاعتماد ( إيجاك ) وذلك لـ 13 معمل يغطى 35 بارامتر قياس لمدة أربع سنوات قادمة من 2023 إلى 2027.

وقد اجتازت معامل المعايرة كل الإختبارات بجدارة عالية، حيث تم اعتماد معامل القياس الخاصة بمعايرة القدمات و الميكرومترات ومبين القياس و معايرة المناخل وأيضا لمعامل معايرة الموازين والكتل و معايرة اجهزة قياس الضغط وماكينات الشد والضغط والحجوم ومعايرة أجهزة قياس الحرارة والكثافة واللزوجة والحرارة والرطوبة واجهزة القياس الكهربية وشدة الاستضاءة والقياسات الطبية.