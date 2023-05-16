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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. غلق باب تسجيل مندوبي معاينات الحج

مكة المكرمة
مكة المكرمة
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تغلق اليوم وزارة السياحة والآثار، باب تسجيل مندوبي الشركات السياحية الراغبين في السفر للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، على الموقع المخصص لذلك بالوزارة، لإجراء المعاينات لسكن الحجاج والخدمات.

وكانت الغرفة، خاطبت الشركات المنفذة لبرامج حج 1444 هـ، بأنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تتخذها الوزارة مع كلاً من وزارة الخارجية والقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية تمهيداً لسفر مندوبي الشركات، فإنه على من يرغب من الشركات السياحية في استخراج تأشيرة معاينة لمندوبيها سرعة إدراج البيانات المطلوبة على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بحد أقصى الثلاثاء 16 مايو.

وطالبت الغرفة، الشركات السياحية التي لها مواقف معلقه (استيفاء) والتي لم تمكنها من إعتماد التضامن علي موقع الإدارة العامة للسياحة الدينية، بسرعة إنهاء تلك المواقف من خلال التواصل مع الوزارة للإطلاع على الملاحظات والعمل على تلافيها.

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