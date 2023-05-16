غرفة الفنادق تعقد اجتماع جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل

تعقد غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء المقبل ٢٣ مايو الجاري، بحضور محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة و الآثار.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الادارة المنتهي ولايته في 15 أبريل 2021 وتقرير لجنة تسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية.

وقدمت لجنة تسيير الأعمال، تقريرا كاملا للجمعية العمومية، أوضحت خلاله الموقف المالي والتنفيذي للغرفة، في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الإيرادات 14 مليون و958 ألف و576 جنيه، مقابل 9 ملايين و821 ألف و402 جنيه في العام المالي السابق له، وبلغت المصروفات 15 مليون و586 ألف و253 جنيه، مقابل 14 مليون و633 ألف و214 جنيه في العام السابق، وبلغ العجز العام 627 ألف و677 جنيه، فيما بلغت مصروفات مشروع فرع الشيخ زايد 151 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية حتى 30 يونيو الماضي، نحو 83 مليون و505 ألف و494 جنيه، مقابل 90 مليون و668 ألف و788 جنيه في العام المالي السابق له والمنتهي في 30 يونيو 2021، وبلغ رصيد بند حسابات دائنة أخرى 15 مليون و215 ألف جنيه.

وتضمن بند المدفوعات 3 ملايين و194 ألف جنيه أجور ومرتبات، و432 ألف مكافآت و55 ألف مصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة، و600 ألف جنيه أتعاب قضائية، و2 مليون و247 ألف مصروفات الفروع، وبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية 6 ملايين و505 ألف جنيه، وبلغ قيمة اعباء تنظيم الاشتراك بالمعارض السياحية الدولية نحو مليون و900 ألف جنيه.