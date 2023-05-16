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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف: 60 ألف جنيه تعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التصديق على 60 ألف جنيهاً كتعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألف من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيها من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمال التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيها، كمساهمة  لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين من حريق  مصدر رزقهم.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم بالتنسيق أيضا مع وزارة التضامن فتح حساب للتبرع، وأنه يمكن أن يتم التبرع بمؤسسة التكافل الاجتماعي، وذلك للتعاون في تقديم الدعم والتعويضات المناسبة، وتزامنا مع ما يتم تنفيذه حاليا من إعادة إنشاء المعرض مرة أخرى ، في اطار تنفيذ حزمة من توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.

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