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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة جديدة تكشف أن البطاقات الائتمانية قد لا تساعدك على الادخار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد بحث جديد نشرته مجلة  فوربس الأميركية أن البطاقات الائتمانية قد لا تساعدك على الادخار.

و كشف أن 45 بالمئة من حاملي بطاقات الائتمان لا يعرفون تكاليف نفقاتهم الشهرية.

ووجدت الدراسة أن حجم المصروفات والقيمة المعنوية للمشتريات غير واضحة لمستخدمي البطاقات الائتمانية على عكس أولئك الذين يدفعون نقدا.

من جهة أخرى، كشف باحثون في مجال علم النفس في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" أن الناس يميلون إلى الإنفاق أكثر عند استخدام بطاقات الائتمان مقارنة بأولئك الذين يدفعون نقدا.

 فإن معدلات الفائدة ترتفع على المستهلكين الذين يعجزون عن دفع رصيد البطاقة الائتمانية الخاصة بهم في الوقت المحدد لها.

وأوضح الباحثون أن التركيز على الاستثمار في الأصول وفي قطاعات أخرى، أجدى من التعويل على نقاط البطاقة الائتمانية .

وفي هذا الصدد هناك فرق بين الدفع نقدا وبين الدفع عبر النقود البلاستيكية (البطاقات) لأن علم النفس يقول إن الدفع نقدا يعد موجعا حتى لأصحاب الثروات لأن الشخص يشعر أن أمواله تتآكل

واستطردت على الجانب الآخر و عندما يتم الدفع بواسطة بطاقات الائتمان فإن علم النفس يقول إن أجهزة الاستشعار لدى البشر بشأن خطر هذه العمليات وتأثيرها على الميزانية الشهرية أو أموال الشخص  تتعطل.

وأشارت إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية يعد سببا رئيسيا في تراكم الديون والفوائد على الأشخاص مقابل أشياء اشتروها لا يحتاجون معظمها.

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