حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل و مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 20 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23 درجة .