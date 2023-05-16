روسيا تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون مع الدول العربية وآسيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تطلع بلاده إلى تطوير وتعزيز سبل التعاون الثنائي مع الدول العربية، ودول آسيا الوسطى (أوزبكستان - طاجيكستان - قيرغيزستان - كازاخستان - تركمانستان).

وقال لافروف ـ في كلمة خلال اجتماع رؤساء الأقاليم الروسية اليوم الثلاثاء ـ إن "موسكو تواصل العمل الدؤوب والنشط لتعزيز وتطوير العلاقات مع دول آسيا الوسطى بشكل استراتيجي على أساس من التكافؤ والمساواة والاحترام المتبادل والصداقة وحسن الجوار"، مشيرا إلى أن "بلاده عززت من علاقاتها خلال الفترة الماضية مع بعض الدول العربية".

وشدد وزير الخارجية الروسي على "أهمية الحوار السياسي مع الدول الصديقة ودول آسيا الوسطى في مختلف المجالات، وذلك لتعزيز التبادل التجاري فيما بينهم"، لافتا إلى "وجود تعاون وثيق مع قرغيزستان فيما يتعلق بقطاع التعليم حيث يوجد أكثر من 60 ألف طالب قرغيزي يدرسون في روسيا".

وتوقع حدوث نتائج وصفها بـ"المثمرة" في كافة المجالات في المحادثات التي تجريها موسكو مع بعض الدول الآسيوية، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها رؤساء الأقاليم الروسية في إطار تطوير وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشريكة لموسكو خاصة في ظل هذا التوقيت الذي وصفه بـ"الهام".