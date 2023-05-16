عاطل يتخلص من نجل عمه في الدقهلية لخلافات بسبب لعب الأطفال

تخلص عاطل من نجل عمه بمنطقة حي البستان بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية بإستخدام فرد خرطوش وذلك بعد تجدد خلافات سابقة بينهما بسبب لعب الأطفال وجرى ضبط المتهم وإيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد احمد الجميلى ، مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول بلاغ من قوات تأمين المستشفيات بمستشفى السنبلاوين العام بوصول شاب جثة هامدة نتيجة اصابته بطلق ناري.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى "السيد خالد"، ويعمل سمكري سيارات مقيم بحي البستان بمدينة السنبلاوين حيث نشب خلاف بينه وبين أحد أقاربه يدعى"حسني.ح.ح، 41عاما، قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار ناري من سلاح "فرد خرطوش" بحوزته على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث وحدة المباحث بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث""، من ضبط الجانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لذات السبب.

جرى نقل الجثة لمشرحة لمستشفى السنبلاوين العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بنقل الجثه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.