بالصور..اقبال كبير على فعاليات برنامج "المحمية" بمتحف الطفل

شهد برنامج "المحمية " الذى اطلقه الاسبوع الماضى مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " اقبالا كبيرا من الاطفال واسرهم على مدار الايام الماضية ، وهو يعد برنامج ترفيهى تعليمى جديد موجه للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة وتستمر فعالياته خلال فترة الإجازة الصيفية.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن فكرة البرنامج مستوحاه من حرية الاختيار واتخاذ القرار لصون وحفظ كل ما نحتاج أن يبقى معنا وكل ما يحتاج أن ندافع عنه ونحميه وننميه ليحدث توازن فى المستقبل.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش الفنية والعلمية والحرفية والغذائية تهدف إلى إثارة الشغف وحب الاستطلاع عند الأطفال للبحث المعرفى واختيار حلول إيجابية لتطوير البيئة من حولهم وتجسيد ما تم قرأته بهدف ربط الخبرات المعرفية بالخبرات المهارية، إلى جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

واوضح الدكتور نبيل حلمى ان ورش الاسبوع الماضى تضمنت ورش اثار اقدام ، وحياة نظيفة ، المجارات المجاورة و بداية الكون ، والاجرام السماوية ، والحيوانات في مصر القديمة ، والثعالب ، واصدقاء الشمس ، بينما تتضمن فعاليات الاسبوع الجارى ابقار واسرار ، خيوط وصوف ، الكتلة والجاذبية ، حيوانات المزرعة ، المحمبات في مصر التاريخية ، الساعة الشمسية ، ارض الفيروز .

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