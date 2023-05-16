من ذوى الهمم.. الحكم على المتهم بهتك عرض تلميذة المرج 14 يونيو

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 01:20 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم علي السائق المتهم بـ هتك عرض تلميذة المرج، بعدما استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة الي جلسة 14 يونيو المقبل.

وأحالت النيابة العامة سائق متهم بهتك عرض تلميذة المرج للمحاكمة الجنائية، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، رغمًا عنها، وكونها طفلة تبلغ ١٠ أعوام من "ذوي الهمم". واستمعت النيابة في التحقيقات الي اقوال أسرة الضحية أن المجني عليها ذهبت لشراء بعض الحلوى لأشقائها، ولكنها استغرقت وقتًا طويلًا، تاخرت في العودة. وأكملت والدة المجني عليها ، أن ابنتها عندما عادت إلى المنزل كانت تظهر عليها علامات ضرب وبسؤالها أخبرتها بأن أحد الجيران تعدى عليها وجردها من كامل ملابسها.

وكشفت تحريات المباحث أنه خلال توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للاعتداء الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.