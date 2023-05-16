ضبط 2 طن سكر تمويني و2000 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ابوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها على الطرق الرئيسية بوجود سياره بيضاء اللون مغطاه بمشمع وتحمل كمية من السكر التموينى مقدارها ( ٢ ) طن وتم التحفظ على المضبوطات بالاقرار اللازم وتحرر المحضر رقم ٧٣٢٦ جنح أبوكبير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأثناء مرور الحملة على نفس الطريق ما بين ابوكبير والمناسترلى تلاحظ للحمله سياره ربع نقل صندوق بيضاء اللون بداخلها عدد ( ٢ ) تانك زيت سيارات عبوة كل تانك ٩٠٠ لتر ، بالإضافة إلى عدد (٢) برميل زيت سيارات أيضا سعة كل برميل ١٨٠ لتر مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٧٣٢٥ جنح ابوكبير جميعهم سلع مجهوله المصدر.