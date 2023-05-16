الزراعة: تنسيق تام بين جميع الجهات لتدبير العملة اللازمة للإفراج عن الأعلاف.. فيديو

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل الإفراج عن أكبر أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن، موضحًا أن الأعلاف في حد ذاتها تمثل من 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالي فإنها ستؤثر على أسعار الألبان والبيض والدواجن، وشدد على أن مصر أقل تأثرا من كل دول العالم في الازمات الراهنة.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن ملف الأعلاف يدار على أعلى المستوى ويتابعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهناك تنسيق تام بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي من أجل تدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة والكافية من المواد العالقة في الميناء.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والرقابية، تنظم حملات رقابية متوالية للتأكد من وجود هذه الكميات لمستحقيها، حيث وفرت الدولة المصرية العملة اللازمة لهذه الإفراجات وتتابع وصول آخر كيلو للمستحقين بحيث لا يتم احتكارها أو حجبها عن السوق".