بعد مغريات بيراميدز.. سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه يطالبان بسرعة حسم موقفهما مع الزمالك

طالب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه، مجلس الزمالك بسرعة حسم بقائهما مع الفريق من عدمه خلال الموسم القادم، بعد تلقي الثنائي عرضا مغريا من بيراميدز، بمقابل مادي كبير، وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهما التوقيع لأي ناد من الآن.

وقام يوسف أسامة نبيه، بالتوقيع على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بداية من الموسم القادم، في حال عدم توصله لاتفاق مرضي مع إدارة الأبيض بالتجديد بعد فشل مفاوضات الجلسة الأولى.

ويقترب سيف فاروق جعفر، من السير على خطى زميله يوسف أسامة نبيه، ومزاملته الموسم المقبل في بيراميدز خاصة أن إدارة الأبيض لم تتقدم بعرض لتجديد عقده حتى الآن، فيما تبدي إدارة بيراميدز اهتمامها بضم اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 أخرى، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.