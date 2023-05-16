أوكرانيا تعلن إسقاط كل الصواريخ التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية، وعددها 18 صاروخا من طرز مختلفة.

وقال زالوجني، عبر تطبيق تيلجرام للتراسل، إن "روسيا أطلقت 6 صواريخ كينجال باليستية من طائرات، و9 صواريخ كروز من طراز كاليبر من سفن في البحر الأسود، و3 صواريخ اسكندر من قواعد برية"، وفقا لما أورته وكالة رويترز.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه "أسقط 6 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد، و3 طائرات مسيرة للاستطلاع".