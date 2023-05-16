أوكرانيا: وحدات الدفاع الجوي تضرب 8 أنظمة دفاع روسية و4 وحدات مدفعية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الطيران والصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت عددا من الضربات الناجحة على نقاط السيطرة الروسية وقواتها البشرية ومجموعات المعدات على مدار أمس، وتمكنت من ضرب 8 أنظمة دفاع جوي روسية و4 وحدات مدفعية.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن سلاح الجو نفذ في الساعات الـ24 الماضية 9 غارات على مجموعات عتاد وقوى بشرية روسية و7 غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وتم تدمير 6 طائرات مسيرة هجومية من مختلف الأنواع، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 3 طائرات روسية ونقاط مراقبة و5 مجموعات و4 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار ومجمع صواريخ مضادة للطائرات و5 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وأضاف البيان "أن الجيش الروسي شن مرة أخرى على مدار أمس هجوما مكثفا على أوكرانيا، مستخدما أنواعا مختلفة من الصواريخ. لم يتم نشر التفاصيل بعد، ولكن لوحظ تسجيل هجومين صاروخين على إقليم دونيتسك، حيث استخدم العدو نظام دفاع جوي من طراز “إس-300”، بالإضافة إلى ذلك نفذ الاتحاد الروسي 48 غارة جوية وأكثر من 50 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة".