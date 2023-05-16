يحيى قلاش يثمن اختيار العزبي لمنحه الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين

ثمّن الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، اختيار مجلس نقابة الصحفيين، للأستاذ الكبير محمد العزبي، لمنحه الجائزة التقديرية للنقابة، في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية اليوم.

وقال "قلاش" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرار المجلس بتكريم الأستاذ محمد العزبي، أشعرني بالغبطة والبهجة، إنه الاختيار الأفضل الذي تعود به الجائزة بعد توقُف دام سنوات، بعد أن اختار مجلس النقاب عام ٢٠٠٠ لهذه الجائزة للمرة الأولى، الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وأضاف “قلاش" أن الأستاذ محمد العزبي يستحق هذه الجائزة عن جدارة؛ فهو يملك مشوارًا طويلًا من المهنية والعطاء، الذي لم يتوقّف.

وتابع: "تواصلنا منذ يومين، كان يطلب مني تدقيق بعض المواقف النقابية التي تناولتها في بعض الكتابات؛ لأنه بصدد المزيد من الحكايات التي سيتناولها في كتاب جديد تحت الإعداد، نعم هو نموذج متفرّد، قادر على الاستمرار في العطاء، وقادر على أن يخلق مما نراه عاديًا وغير مُلفت، كتابة ساحرة ومُوحية”.

ووجّه “قلاش" للكاتب الصحفي محمد العزبي رسالة قائلًا: “مبروك يا أستاذنا الكبير والعزيز، نعم أنت تستحق هذه الجائزة، وهي تتشرّف بك”.

جوائز الصحافة المصرية

تُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢، وذلك الساعة السادسة مساءً بمسرح النقابة.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن الجائزة التقديرية الكبرى، تُعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكِبار الكُتّاب ونجوم الصحافة المُبدعين، الذين أسهموا في ازدهار المهنة، والحفاظ على حرية الكلمة ومصداقيتها.

وأضاف سكرتير عام النقابة، أن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي وافق على الحضور إلى دار النقابة، رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة، والمشاركة في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي.