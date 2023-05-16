سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجرالثلاثاء، وبحسب المصدر الرسمي لتنبيه السكان، فقد تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، وأنطلقت صافرات الإنذار كذلك في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

ودوت صافرات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى، وفقا لخريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.