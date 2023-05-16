اتحاد الكتاب يناقش أهمية الصحافة المتخصصة ويكرم الراحلين هشام جاد وهشام عبدالعزيز

يناقش اتحاد كتاب مصر، في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق ٢٨ مايو الجاري، أهمية الصحافة المتخصصة، بمقر الاتحاد في منطقة الزمالك.

ويكرم الاتحاد اسم الراحلين الكاتب الصحفي هشام جاد، والكاتب الصحفى هشام عبدالعزيز.

وكان أعضاء اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتبة منى ماهر، وعضوية كل من: محمد عبدالعال الخطيب، وعصام الدين جاد، وفتحي سليمان موسي، وشريف عارف، قد اجتمعوا واتفقوا على أهمية مناقشة أهمية الصحافة المتخصصة، وتكريم اسمين من الصحفيين الذين خدموا في مجالات صحفية تخصصية هما الراحلين هشام جاد، وهشام عبدالعزيز مع التنويه عن أهم إصدارتهما وكتاباتهما، وقد تقرر تكليف فتحي سليمان بإعداد الندوة، ويديرها الكاتب الصحفي شريف عارف.

يذكر أن فارس الكلمة النبيل الكاتب الصحفي هشام جاد، رئيس تحرير الكلمة والمحرر المتخصص في شؤون الطيران، رحل عن عالمنا صباح الثاني عشر من أبريل 2023، عن عمر ناهز 63 عاماً بعد أن حفر اسمه بحروف من ذهب في محراب صاحبة الجلالة.

وقد شُيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة إلى مقابر العائلة بمدينة العبور، فى وجود عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ووسط تلامذته وأصدقائه وأصحابه ومحبيه وأولاده وأفرد العائلة وجمع غفير من الصحفيين.

ورحل الكاتب الصحفى هشام عبد العزيز، مدير تحرير الأهرام، ومسئول ملف الطيران بـ«بوابة الأهرام» في ساعة مبكرة من صباح الأحد، 18 سبتمبر 2022 بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد آل رشدان، حيث وارى الثرى بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة، بعد أن حقق خلال حياته شهرة واسعة بسبب تغطياته المميزة، وسجله الحافل بالانفرادات الصحفية التي يشهد لها الوسط الصحفي ومحبوه وقراؤه، فضلاً عن أنه دمث الخلق، وصاحب سيرة طيبة بين زملائه وأحبائه طوال حياته.