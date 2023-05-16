بلدي أمانة| حملة لـ"قومي المرأة" في الوادي الجديد.. صور

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة توعية بعنوان " بلدي أمانة" لرفع الوعي بمواجهة تحديات الوطن.

قالت نادية عزمي ويصا، مقررة فرع المجلس القومي بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الحملة جرى تنفيذها اليوم بمقر الفرع بمدينة الخارجة وتستهدف تدريب 50 رائدة متطوعة لتوعيتهن على كيفية وطرق نشر رسائل وأهداف الحملة في ربوع المحافظة.

أكدت نادية، أن هذا التدريب يسبق انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب والتى سيجري تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة ،وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة اولى، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية.

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (1)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (2)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (3)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (4)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (5)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (6)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (7)

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (8)