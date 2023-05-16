ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بلدي أمانة| حملة لـ"قومي المرأة" في الوادي الجديد.. صور

بلدي أمانة..حملة
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة توعية بعنوان " بلدي أمانة" لرفع الوعي بمواجهة تحديات الوطن. 

قالت نادية عزمي ويصا، مقررة فرع المجلس القومي بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الحملة جرى تنفيذها اليوم بمقر الفرع بمدينة الخارجة وتستهدف تدريب 50 رائدة متطوعة لتوعيتهن على كيفية وطرق نشر رسائل وأهداف الحملة في ربوع المحافظة. 

أكدت نادية، أن هذا التدريب يسبق انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب والتى سيجري تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة ،وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة اولى،  وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية.

بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (1)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (1)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (2)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (2)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (3)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (3)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (4)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (4)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (5)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (5)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (6)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (6)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (7)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (7)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (8)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (8)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (9)
بلدي أمانة..حملة لقومي المرأة في الوادي الجديد (9)
الاسرة المصرية أزمات المجلس القومي للمرأة الوادي الجديد تحديات الوطن