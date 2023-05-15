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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمرو الجندي: الفوز بدوري السوبر جاء في توقيت مثالي

عمرو الجندي
عمرو الجندي
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قال عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن لقب دوري السوبر للمحترفين جاء في توقيت مثالي للغاية، ليجدد الدوافع لدى الجميع نحو استكمال نجاحات الموسم الجاري.

وأوضح الجندي، أن كل بطولة يحصدها الفريق تزيد من طموحات اللاعبين نحو الاستمرار في المنافسة للتواجد على منصات التتويج، وأن الفريق يتمتع بعقلية لا تشبع من حصد الألقاب.

وأشار إلى أن الفريق كان لديه إصرار كبير على الفوز ببطولة دوري السوبر، لتعويض ما فقده من بطولات خلال الموسم الجاري في ظروف استثنائية، وهو ما تحقق من أجل الجماهير التي دعمت الجهاز الفني واللاعبين ومنحتهم الثقة.

وتمنى الجندي أن ينجح الفريق في الفوز بلقب بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا، وأن يستمر الفريق في إسعاد الجماهير.

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