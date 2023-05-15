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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مابولولو وميسي يقودان هجوم الاتحاد أمام إنبي في الدوري

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
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أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي مساء اليوم، ضمن ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق إنبي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد بتروسبورت، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: المهدي سليمان 

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبدالله نصيب، محمد صالح، أحمد فهد

خط الوسط: مورو، ناصر ناصر، عمار حمدي

خط الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، إبراهيم حسن، مابولولو.

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