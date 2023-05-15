أوفا وكابو يقودان هجوم إنبي أمام الاتحاد

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري التي تقام اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق إنبي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد بتروسبورت، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، أحمد كالوشا، محمد حمدي

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، مودي ناصر

خط الهجوم: أحمد صبيحة، رفيق كابو، أحمد أوفا.