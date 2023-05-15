ads
الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فوائد حصوات الأذن أو "الكريستالات"

حصوات الأذن
حصوات الأذن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا يعرف الكثير من الناس أن هناك حصوات صغيرة داخل الأذن تعرف بـ “كريستالات الاذن” ولها أهمية كبيرة وعدم وجودها يشكل خطر على صحة الأذن فهذه الحصوات تتكون من كربونات الكالسيوم وهي مسؤولة عن تحسس الجاذبية الموجودة داخل غرف الأذن الداخلية، وتتشكل هذه الكريستالات في شكل صفوف مترابطة فوق شعيرات صغيرة مرتبطة بالأعصاب الصغيرة في أذنك الداخلية. 

وعندما تتحرك الكريستالات فانها تحفز الأعصاب على إطلاق مواد تخبر الدماغ أن رأسك يتحرك وإذا حدث مشكلة في هذه الحصوات مثل إلتهاب مثلًا في الأذن الداخلية، أي لا تعمل الحصوات كما ينبغي فمع أي حركة مفاجأة سيظل الشخص يشعر بالدوران لفترة أطول من المعتاد بالرغم من توقفك عن الحركة تمامًا، فيما يسمى Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV).

حصوات صغيرة داخل الأذن كريستالات الاذن كربونات الكالسيوم