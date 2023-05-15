فوائد حصوات الأذن أو "الكريستالات"

لا يعرف الكثير من الناس أن هناك حصوات صغيرة داخل الأذن تعرف بـ “كريستالات الاذن” ولها أهمية كبيرة وعدم وجودها يشكل خطر على صحة الأذن فهذه الحصوات تتكون من كربونات الكالسيوم وهي مسؤولة عن تحسس الجاذبية الموجودة داخل غرف الأذن الداخلية، وتتشكل هذه الكريستالات في شكل صفوف مترابطة فوق شعيرات صغيرة مرتبطة بالأعصاب الصغيرة في أذنك الداخلية.

وعندما تتحرك الكريستالات فانها تحفز الأعصاب على إطلاق مواد تخبر الدماغ أن رأسك يتحرك وإذا حدث مشكلة في هذه الحصوات مثل إلتهاب مثلًا في الأذن الداخلية، أي لا تعمل الحصوات كما ينبغي فمع أي حركة مفاجأة سيظل الشخص يشعر بالدوران لفترة أطول من المعتاد بالرغم من توقفك عن الحركة تمامًا، فيما يسمى Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV).