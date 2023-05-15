زي النهاردة.. ميلاد مادلين أولبرايت أول أمريكية تتولى وزير خارجية

في مثل هذا اليوم 15 مايو من عام 1937م، ولدت مادلين أولبرايت وهي سياسية أمريكية وأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة، واسمها ماري آنا كوربولوفا، تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وكان قد سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية، وتسلمت المنصب في 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 يناير 2001.

ولدت في مدينة براغ عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت (الآن جمهورية التشيك)، نشأت على المذهب الروماني الكاثوليكي في المسيحية حيث كان والداها يهوديا الأصل إلا أنهما تحولا إلى المسيحية الكاثوليكية وتحولت لاحقا إلى الكنيسة الاسقفية البروتستانتية، لديها شقيق وهو اقتصادي اسمه "جون"، تخرجت من "كينت دينفر سكوول" في عام 1955، وحصلت على الشهادة الجامعية مع مرتبة الشرف من كلية "ويلزلي كوليدج" في مجال العلوم السياسية.

قبل منصب الخارجية الأمريكية شغلت منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم في الأمم المتحدة بدءا من 27 يناير 1993 وحتى 21 يناير 1997، وكان والدها جوزيف كوربل دبلوماسياً تشيكوسلوفاكياً، ثم أستاذا في العلوم السياسية بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفي عام 1939 وقبل غزو النازيين هربت العائلة إلى لندن، لكنها عادت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى براغ، وقضت ماري يانا جزءًا من طفولتها في بلغراد حين كان والدها يعمل للسفارة التشيكوسلوفاكية.

في عام 1948 وبعد الانقلاب الشيوعي ذهبت عائلة كوربولوفا من جديد إلى المنفى ولكن هذه المرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، درست مادلين العلوم السياسية والقانون في كلية وليسلي، والعلوم الدولية في جامعة كولومبيا وتخرجت عام 1976، وكانت مادلين منذ عام 1959 إلى غاية طلاقها عام 1982 متزوجة بالصحفي جوزيف ميديل باترسون ولهما ثلاث بنات.

تتحدث مادلين أولبرايت إلى جانب اللغة الإنجليزية والتشيكية والفرنسية أيضا بشكل كامل، كما أنها تستطيع أن تفهم بشكل جيد الروسية والبولندية والصربية، وكانت مادلين من مؤيدي هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لترشيح نفسها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008، وعندما سئلت عن وفاة أكثر من نصف مليون طفل من جراء الحصار الاقتصادي على العراق قالت أنه ثمن مناسب للحصار.