وزير الخارجية السوري يصل جدة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

وصل وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة السعودية، اليوم الإثنين، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 من أيارالجاري.



وضم الوفد السوري كلًا من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، والإعلام الدكتور بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب.



وفي تصريح للصحفيين بالمطار قال المقداد: “عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك، ونتطلع إلى المستقبل”، مضيفًا: “نعبر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعًا”.

وأضاف المقداد: هذه فرصة جديدة لنقول لأشقائنا العرب: إننا لا ننظر إلى الماضي، وإنما إلى المستقبل، هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها، ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ.

وأعرب المقداد عن تفاؤله بهذه القمة التي هي للعرب جميعا، ولمواجهة التحديات المشتركة، مضيفًا: “نحن جاهزون للمساهمة مع الجميع لإيجاد وجهة نظر موحدة للتعامل مع حاضرنا ومستقبلنا”.





وكان في استقبال الوفد السوري الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي، والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية.