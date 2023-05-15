“التعليم”: وضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، بمسابقة 30 ألف معلم، مشيرًا إلى وضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل جهة معنية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

وعقد الوزير اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديرى العموم.