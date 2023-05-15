غرفة الإسكندرية: التعاون مع الأكاديمية العربية يعكس شراكة حقيقية من أجل التنمية بأفريقيا

قال الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، إن التعاون المثمر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممتد في كثير من المجالات، فهي تعكس شراكة حقيقية من أجل التنمية ليس فقط بالإسكندرية بل تمتد إلى إفريقيا والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف خلال كلمته في لقاء "المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بقطاع الأعمال"، برئاسة وحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية العربية تعد مركزنا الفكري، وموردنا الأكاديمي الغني في البحث والابتكار والتدريب، ومفرخ لجيش لا نهاية له من الموارد البشرية المتعلمة والمدربة جيدًا، والجاهزية للعالم الحقيقي.

وأوضح أن التعاون بين الغرفة والأكاديمية في مجالات عدة يمكن حصرها كالآتي:

* في البحث: المئات من دراسات المنتجات والقطاعات، على الصعيدين الوطني والإقليمي.

* في التدريب: إنشاء أكاديمية Trader’s Academy من خلال إعداد المناهج وتقديم التدريبات في مختلف التخصصات.

* في الحضانة ودعم الشركات الناشئة: الاستفادة من موارد الأكاديمية ومراكزها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

* في الابتكار: ترقية المنتج والامتثال للمعايير والمواصفات وتقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والامتثال البيئي.

* في النقل واللوجستيات: المخطط الرئيسي للمراكز اللوجستية في جميع أنحاء مصر، المخطط الرئيسي للنقل متعدد الوحدات، والمساعدة الفنية للأعضاء.

* في التدريب: المئات من المتدربين في الغرفة والشركات الأعضاء يكتسبون الجزء العملي المطلوب بشدة في مختلف التخصصات.



* في مشاريع المانحين: عشرات المشاريع الثنائية والإقليمية الممولة من المانحين المشتركين تتجاوز 130 مليون يورو تغطي النقل والخدمات اللوجستية، والوصول إلى التمويل، والطاقة المتجددة، والبيئة، والسياحة المستدامة، والأغذية الزراعية، والتصنيع، والابتكار، والشركات الناشئة، والاحتضان.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر رئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، وأشرف أبو إسماعيل.