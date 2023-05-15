خالد بدوي: أولى مناقشات المحور السياسي بداية مبشرة لجدية مخرجات الحوار الوطني

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرص جميع القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي على حضور أولى جلسات اللجان الفعلية للحوار الوطني والتي انطلقت أمس، يعكس جدية الحوار وجدية مخرجاته أيضا.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تابع عن كثب كل المناقشات التي دارات حول تعديل النظام الانتخابي بين مؤيدا ومعارض للقائمة النسبية والمطلقة، موضحا ان القائمة المطلقة يمكن من خلالها تمثيل أكبر عدد من فئات المجتمع المختلفة، خاصة أن الدستور اوجب التعددية والمساواة.



وأعرب عضو مجلس النواب عن تطلعه لأن تستمر هذه الحالة الايجابية من المناقشات خلال الجلسات المقبلة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي من الحوار الوطنى وهو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن.



ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار وجلوس الجميع على نفس المائدة للتحاور والمناقشة، كما شكر مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين على جهودهم لانجاح الحوار.