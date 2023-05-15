تنفيذ فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجًا في الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، والتى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، ويستمر بقرى حياة كريمة حتى 15 يوليو المقبل بمشاركة النشء والشباب.

وقال “شوقي” إن مراكز التنمية الرياضية تجري بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية وتهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية، والمشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه" وعدد من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

وأشار إلى إستمرار فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة، حيث يجري تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه، وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتية، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة للرياضة لتصبح أسلوب حياة بهدف تشجعيهن على ممارسة الرياضة.