وقف أعمال حفر لشركة الكهرباء في الدقهلية لعدم حصولها على ترخيص

أوقفت رئاسة مركز ومدينه المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة ، اليوم الاثنين،أعمال حفر بدون تصريح بالطريق القبلي لشركة الكهرباء، وجرى ايقاف الأعمال وخروج المعدات من المكان.

جاء ذلك خلال حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى جرى اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها .

ترأس الحملة سهام صلاح أبو ،بكر نائب رئيس المركز، وعدد من فنيين الادارة الهندسية، وفريق العمل التنفيذى.

وتمكنت الحملة من إيقاف أعمال حفر بدون تصريح بالطريق القبلي بواسطه شركة الكهرباء وخروج المعدات من المكان ، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية .

و أكد اللواء سمير صدقي، أن المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المركز .

و أكد محافظ الدقهلية ان كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء، والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.