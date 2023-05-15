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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. البرهان يقيل مدير عام الشرطة ويتولى منصب وزير الداخلية

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني
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أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة في البلاد من منصبه، كما قرر تولي منصب وزير الداخلية بالإنابة، بحسب بيان لمركز إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر البرهان قرارًا بإنهاء خدمة السفيرين عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، وحيدر بدوي صادق، من العمل بوزارة الخارجية.

تأتي هذه القرارات بعد ساعات من إصداره قرارًا بإقالة محافظ البنك المركزي السوداني، وتجميد كل أرصدة قوات الدعم السريع في جميع البنوك بالداخل وفروعها بالخارج.

 

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