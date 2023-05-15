رئيس برشلونة: تواصلت مع ميسي للعودة وقادرون على منافسة السعودية

علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على التقارير التي ربطت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بالعودة إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لابورتا، إنه تحدث إلى البرغوث الأرجنتيني بشأن عودته إلى البلوجرانا، مضيفا: ميسي في باريس وحظى ببعض المواقف غير السارة مع الجماهير، لا أريد إزعاجه، ما سأفعله هو تحسين الفريق بكل الخطوط.

وأوضح رئيس برشلونة، في تصريحات للصحافة الإسبانية: تبادلنا الرسائل مؤخرًا، ميسي يحترم البارسا ولا أحد يشك بذلك، البارسا هو البارسا وهذا منزل ميسي، برشلونة يستطيع التنافس مع السعودية والجميع.

وربطت العديد من التقارير العالمية النجم الأرجنتيني بالعودة إلى بيته الأول برشلونة في ظل منافسة نادي الهلال السعودي على ضمه مقابل راتب خيالي.