تايم لاين | الانتخابات الرئاسية التركية

بدأت الانتخابات الرئاسي التركية 14 مايو 2023

تم تبكير الانتخابات في تركيا عن موعدها حوالي شهر

بدأ تلقي طلبات الترشح في 19 مارس 2023

أغلقت أبواب تقديم طلبات الترشح في 31 مارس 2023

المرشحون للانتخابات الرئاسية التركية هم رجب طيب أردوغان، كمال كليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم انجه

انسحب محرم انجه من الانتخابات الرئاسية التركية في 11 مايو 2023

دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي 13 مايو 2023

حصل الرئيس أردوغان على نسبة 49.25 في المئة بينما حصل كيليجدار أوغلو هي 45.06 في المئة بعد فرز 99.96 في المئة

ستكون جولة الإعادة للانتخابات التركية يوم 28 مايو 2023