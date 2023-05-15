وكيل تعليم البحيرة: لا شكاوى بامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، عقدت اليوم الإثنين، بشكل منتظم دون أي شكاوي من الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أنه قد أدي 121 ألف و487 طالبًا وطالبة امتحانهم اليوم فى مادتى الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، كما أدى 1630 طالب وطالبة بالاعدادية المهنية امتحاناتهم فى مادتي الرياضيات والتربية الفنية أمام 18 لجنة، وفيما أدي 39 طالب وطالبة للصم وضعاف السمع امتحاناتهم اليوم فى مادتى التربية الدينية واللغة الإنجليزية داخل 4 لجان بإدارات بندر دمنهور وكفر الدوار و شبراخيت وايتاى البارود، بينما أدى 15 طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( مكفوفين ) امتحاناتهم فى مادة العلوم داخل لجنة النور للمكفوفين بادارة بندر دمنهور التعليمية وذلك وسط اجواء سادها الأمن والاستقرار والهدوء و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بكثافة الطلاب وتوزيعهم على اللجان بإعداد تضمن التباعد الاجتماعي في مسافات بينية آمنة.

وتابع وكيل الوزارة، إنه أدى 39 ألف و331 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى اليوم امتحاناتهم فى مادة اللغة الإنجليزية، كما أدى 34 ألف و276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم اليوم فى مادتى التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع وبلغت نسبة تسجيل كل من طلاب الصف الاول والثانى الثانوى ودخولهم على منصة الامتحانات الالكترونية اليوم 100% ولم يتم رصد أى معوقات خلال الامتحانات.

وأكد الديب، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تباشر عملها منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين للوقوف على آخر المستجدات لحظة بلحظة داخل 668 لجنة امتحانية للشهادة الاعدادية العامة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وكذا التواصل المستمر واللحظي مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات بشكل فوري ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اى شكاوى اليوم و لم يتم رصد اي معوقات او مخالفات تحول دون أداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على الالتزام بتحقيق الانضباط داخل وخارج اللجان وحظر الهواتف المحمولة من قبل الطلاب والملاحظين ومنع كافة صور الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع تضافر كافة الجهود لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم اللجان لمنع التزاحم مع التواجد المستمر للطبيب او الزائره الصحية بكل لجنة والاستمرار في تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومراجعة وسائل التهوية والإضاءة باللجان وتأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة.