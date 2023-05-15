خبير: توقعات بانتهاء أزمة رفع سقف الدين الأمريكي خلال أسابيع.. فيديو

أكدت جانيت يلن، وزيرة الخزانة الأمريكية، ان الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي هي "الأكثر صعوبة" قياسًا بالأزمات السابقة في هذا الصدد، متابعة انه يوجد بعض الآمال في التوصل إلى حل يُجنب الولايات المتحدة أول تعثر عن سداد الدين في تاريخها.

وأكد مازن سلهب، خبير الأسواق، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنه يستبعد وصول الولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة عدم القدرة على الوفاء بديونها، خاصةً وأن ذلك لن يكون في مصلحة أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متوقعًا أن يتم حل هذه الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية تهدف في المقام الرئيسي للضغط على النواب الجمهوريين في الكونجرس، من أجل قبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع سقف الدين.

وأشار إلى أن الحزبين لا يحاولان حل هذه المشكلة من جذورها، لكونها تتطلب أموالًا ضخمة وصدامات سياسية لعلاج المشكلة البنيوية في الاقتصاد الأمريكي، التي تُنتج مثل هذه الأزمات.