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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تداول صورها على "فيس بوك".. الحماية المدنية تنقذ القطة العالقة بمحطة مترو عبده باشا

القطه المحتزة
القطه المحتزة
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أنقذت قوات الحماية المدنية  قطة عالقة على القضبان محطة مترو عبده باشا منذ 8 أيام.

وقامت قوات الأنقاذ التابعة للحماية المدنية بأنتشال القطة بعد أتخاذ الاحتياطات الكافية .

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور لقطةِ عالقة على قضبان مترو الأنفاق في محطة مترو عبده باشا، إحدى محطات مترو خط عدلي منصور،وطالب المواطنيين بسرعة أنقاذها.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة القطة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، مطالبًا بسرعة إغاثة وإنقاذ هذه القطة، موضحًا أنه منذ أكثر من 8 أيام وهي على نفس هذا الحال، كاتبًا: "جماعة مش أنا اللي صورتها.. أنا لو كنت موجودة كنت هنقذها أكيد، القطة صغيرة ومش هتعرف تنط كل المسافة دي عشان تطلع للي بيسألوا إنها ممكن تطلع على رصيف المترو".

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قوات الحماية المدنية عدلي منصور مواقع التواصل الاجتماعي قوات الانقاذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي