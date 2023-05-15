محافظ بورسعيد ينعي قائد النادي المصري خلال حقبة الستينيات

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، اليوم الاثنين، نجم وقائد نادي المصري خلال حقبة الستينيات الكابتن محمد عبد الرازق الشهير بـ"الكتشي".

وتوجه المحافظ، في بيان له، بخالص العزاء والمواساة لأسرته وسائر محبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذي ظل يعمل لسنوات وسنوات مدربً لكرة القدم، مؤكدًا أننت فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد، والمخلص والمجتهد في عمله، والذي كان حريص على الإخلاص للنادي المصري لسنوات عديدة.