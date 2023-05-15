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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

فريق الترجي الرياضي
فريق الترجي الرياضي التونسي
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قرر مسئولو الترجي التونسي موعد السفر للقاهرة استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد مسئولو الترجي التونسي القدوم للقاهرة يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي  بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي الرد على خطاب طلب زيادة أعداد الحضور الجماهيري أمام الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة القادم.

وحصل الأهلي على موافقة رسمية بحضور عشرة آلاف متفرج أمام الترجي ولكن إدارة الأهلي جددت طلب الحصول على أعداد إضافية في المباراة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة القادم.

وحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي والتي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الترجى الرياضى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

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