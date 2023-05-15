حبس المتهمين فى فيديو الرقص بتوك توك بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين، بحبس المتهمين فى واقعة مقطع فيديو على "فيس بوك"، ويتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بحركات استعراضية بالشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت المتابعة الأمنية، قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا سير أحد الأشخاص بمركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة للتباهي والتفاخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.