السبت.. افتتاح معرض "ملامح مصرية" للفنان أدهم لطفي

تستقبل قاعة دروب بجاردن سيتي، معرض للفنان أدهم لطفى تحت عنوان "ملامح مصرية"، يوم السبت الموافق 20 مايو الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى 5 يونيو 2023، ويفتتح المعرض الفنان والناقد صلاح بيصار.

الفنان أدهم لطفى، حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون قسم ديكور مسرح 1987، حصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو أتيليه القاهرة، عضو نقابة المهن التمثيلية، وعمل رساماً صحفياً فى عدة مجلات وجرائد.

وشارك في معارض جماعية عديده منها (من كل فنان حتة) ،(صلاح جاهين .. مسيرة إبداع)، و(خلى بالك من زوزو)، (فن بصرى معاصر)، و (تحية إلى سرور علوانى) كما حصل على المركز الثانى فى مسابقة الوجة الساخر بقاعة بورتريه 2009 .