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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. منع اصطحاب الطلاب لهواتف المحمول داخل لجان الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

كراتين هواتف محمولة
كراتين هواتف محمولة أمام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
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حظر مشرفو لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، دخول الهواتف المحمولة، اليوم الاثنين، إلى مقار لجان الامتحانات.

وتواجدت كراتين هواتف محمولة لطلبة الشهادة الإعدادية أمام لجان الامتحانات بمدرستي القناة الإعدادية بنين وبنات الواقعة في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد. 

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته على المدارس، بالتزام مشرفي امتحانات الشهادة الإعدادية بحظر دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية بحوزة الطلاب.

ويؤدي 13795 طالبا وطالبة موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

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