وزير الإسكان يعلن تفاصيل إطلاق "بوابة خدمات المستثمرين"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم إعداد فيديو توضيحي يتضمن تفاصيل إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، البوابة الإلكترونية لخدمات المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخُطوات التقدم على تلك الفرص، بجانب تقديم العديد من الخدمات الأخرى للمستثمرين، عبر رابط الموقع الإلكتروني "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك فى ضوء خُطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، حيث ستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهرياً بالمدن الجديدة، وستتضمن البوابة عرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة وأكثر من 5 أفدنة، والفرص الاستثمارية بمقابل حق الانتفاع، والفرص الاستثمارية بنظام الحصة العينية، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة خلال الفترة من 1 : 15 من كل شهر.



وفي ذات السياق، أشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن خطوات التقدم على الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تتم من خلال الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين عبر الرابط الإلكتروني "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، ثم تسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ثم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.





واستكمل المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، استعراض خطوات حجز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، والتي تتضمن سداد مصاريف الدراسة طبقاً للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة، ومن ثمّ يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) من كل شهر بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 من الشهر فقط، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تشجيع الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي تم عرضها خلال شهر مايو، كانت قد تضمنت (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة وهي (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

